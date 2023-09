Leiche im Stadtwald Gera gefunden

Nach einem Leichenfund ermittelt die Kriminalpolizei in Gera. (Symbolbild)

Gera Im Geraer Stadtwald haben Pilzsucher am Samstag menschliche Überreste gefunden. Die Polizei ermittelt.

In Stadtwald in Gera ist am Samstag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Pilzsucher die menschlichen Überreste entdeckt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Identität des Verstorbenen und zur Todeursache dauern an.

