Lkw-Fahrer flieht von Unfallstelle

Beim Zurücksetzen seines Lkw kollidierte ein 57-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Vacha mit einem Auto. Nach Angaben der Polizei befuhr der Lkw-Fahrer die Völkershäuser Straße in Richtung Bahnhofsstraße. Aufgrund von Gegenverkehr stoppte der 57-Jährige die Weiterfahrt und setzte seinen Lkw zurück. Dabei übersah er laut Polizei das Auto eines 68-Jährigen und eckte an das Auto an.

Als die Fahrbahn kurze Zeit später wieder frei war, fuhr der Gesuchte einfach weiter.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Lkw-Fahrer.