Für die Autobahnpolizei gab es in der vergangenen Nacht einen Einsatz auf der A4 bei Eisenach. (Symbolfoto)

Eisenach. Die Fahrbahn der A4 verschmutzt hat in der vergangenen Nacht ein 52-Jähriger mit seinem Lkw, nachdem er zuvor am Steuer eingeschlafen war.

Lkw-Fahrer schläft am Steuer ein – Behinderungen auf der A4

Wie die Autobahnpolizei am Mittwochmorgen informiert, war der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West am Steuer eingeschlafen. Dadurch driftete das Fahrzeug nach rechts ab, überfuhr einen angrenzenden Hang und gelangte dann wieder auf die Autobahn. Dabei wurde die Fahrbahn durch Erde auf allen drei Spuren verschmutzt. Der mittlerweile hellwache 52-Jährige konnte das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro gegen den 52-Jährigen Schadensverursacher angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Sein Sekundenschlaf verursachte einen Schaden in Höhe von 40.000 Euro.. Aufgrund von dichtem Nebel mit Sichtweiten teilweise unter 50 Metern konnten die Reinigungsarbeiten der Fahrspuren nicht gleich aufgenommen werden. Deshalb kann es in diesem Bereich am Vormittag noch zu Behinderungen kommen.