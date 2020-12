Lkw-Räder im Wert von 100.000 Euro von Firmengelände gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Tümplinger Straße in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) 64 Lkw-Kompletträder im Wert von etwa 100.000 Euro entwendet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen das Einfahrtstor der Firma gewaltsam geöffnet und die Überwachungstechnik manipuliert, so dass die Aufzeichnung unterbunden wurde.

Daraufhin demontierten sie bei den auf dem Firmengelände abgestellten Lastwagen die Räder. Im Anschluss entkamen die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03641- 81 2464 oder per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

