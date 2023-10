Lkw schleicht mit 30 km/h über die A4: Polizei zieht Schrott-Laster aus dem Verkehr

Gera. Einen außergewöhnlich kaputten Lkw hat vergangene Woche die Autobahnpolizei auf der A4 bei Gera aus dem Verkehr gezogen.

Ein auf der A4 bei Gera Richtung Frankfurt fahrender Lkw zog am vergangenen Mittwoch die Aufmerksamkeit der Autobahnpolizei auf sich. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, bewegte sich das Gespann zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf mit etwa 30 Kilometern in der Stunde vorwärts.

Diesen Lkw zog die Autobahnpolizei zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf aus dem Verkehr.

Das Verbindungskabel ISO 7638, welches zur Ansteuerung des Elektronischen Bremssystems (EBS) der Anhängerbremsanlage notwendig ist, fehlte komplett.

Diese Leitung wurde gekappt.

Hier läuft Öl aus.

Die Bremsanlage war völlig korrodiert.

Dieser Reifen war verschlissen.

Hier ist der Rahmen gebrochen.

Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Polizisten sofort zahlreiche Mengel auf. Der Lkw wurde zur Dekra nach Gera gebracht, um ihn genau unter die Lupe zu nehmen. Die Experten dort konnten eine äußerst lange und beunruhigende Mangelliste anfertigen. Neben gebrochenen Querstreben, ausgeschlagenen Lenkungsteilen und Ölverlust war auch das Verbindungskabel zur Ansteuerung der Bremsanlage am Anhänger schlicht nicht vorhanden. Dem 40-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt in Deutschland untersagt. Das Gespann muss nun abgeschleppt werden.

