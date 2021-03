Lkw-Unfall sorgt für Behinderungen auf der A9 bei Schleiz

Auf der A9 bei Schleiz kam es am Dienstagmorgen zu einem Lkw-Unfall. (Symbolfoto)

Schleiz. Am Dienstagmorgen sorgt auf der A9 bei Schleiz ein Lkw-Unfall für Behinderungen in beide Fahrtrichtungen.

Am frühen Dienstagmorgen verlor ein Lkw-Fahrer auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein in Richtung München die Kontrolle über seinen Sattelzug. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe der Fahrer einen Knall gehört, als in der Folge sein Fahrzeug nach rechts abdriftete, die Mittelleitplanke durchbrach und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.

Der Lkw blockierte beide Richtungsfahrbahnen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 60.000 Euro beziffert. In einer ersten Bergungsaktion konnte der Lkw auf den Standstreifen der Gegenfahrbahn gezogen werden.

Für weitere Bergungsarbeiten ist erneut eine Vollsperrung in Richtung Berlin erforderlich.