Mädchen finden Munition in Jena - Handgranate wird vor Ort gesprengt

Jena. Zwei Mädchen haben in einem Waldstück in Jena einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Sie riefen die Polizei.

Einen äußert gefährlichen Fund machten zwei Mädchen in einem Waldstück in der Nähe des Brahmsweges in Jena: Wie die Polizei mitteilt, fanden sie einen Gegenstand, der wie eine Handgranate aussah.

Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich um die vermeintliche Handgranate weiträumig ab. Eine Fachfirma entschied, dass der Gegenstand, der tatsächlich eine Handgranate war, noch vor Ort gesprengt werden sollte.

Die Sprengung war am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr.

