Mann an Stauende zwischen zwei Autos eingeklemmt

Gehlberg. In Südthüringen kam es zu einem längeren Stau. Ein Mann verlies seinen Pkw, ohne die Handbremse zu betätigen.

Am Ende eines Staus in Gehlberg ist es am Montagvormittag (21.11.2022) zu einem Unfall gekommen. Auslöser für den Stau war ein Lastwagen, der in einer Unterführung feststeckte. Die Verkehrseinschränkung in dem Bereich dauerte mehrere Stunden an. Wie die Polizei mitteilte, habe sich ein Autofahrer dem Stauende genähert und sei ausgestiegen, ohne die Handbremse anzuziehen.

Der Mann ging hinter seinen Wagen, als dieser plötzlich losrollte. Er habe noch versucht, sein Auto zu stoppen und sei dabei zwischen seinem und dem dahinter stehenden Pkw eingeklemmt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum.

