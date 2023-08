Mann bricht in Pößnecker Wohnhaus ein und stiehlt Tresor und Auto

Der Mann brach in ein Haus in Pößneck ein und klaute den Tresor und ein Auto (Symbolbild).

Pößneck. Ein Mann ist in ein Haus in Pößneck eingebrochen. Dann raste er mit quietschenden Reifen vom Hof.

Ein 32-Jähriger ist am Dienstag in Pößneck in ein Haus eingebrochen und hat ein Auto gestohlen, das auf dem Grundstück geparkt war.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde sie am Dienstag gegen 15.40 Uhr gerufen, weil ein Auto mit quietschenden Reifen von einem Grundstück in der Straße Am Galgenberg gefahren war.

Die Polizei stellte fest, dass in das zum Grundstück gehörende Haus eingebrochen worden war. Die Polizei suchte daraufhin nach dem gestohlenen Skoda.

Nach Zeugenhinweisen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und aufgegriffen werden. Der polizeibekannte 32-Jährige hatte den Fahrzeugschlüssel des gestohlenen grauen Skoda Karoq bei sich.

Der Beschuldigte führte die Polizei zu einem Feld in der Nähe von Herschdorf. Dort war das Auto abgestellt. Ein aus dem Wohnhaus entwendeter Tresor konnte bislang nicht gefunden werden. Der 32-Jährige wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, der Fahrt des grauen Skoda Karoq oder zum Verbleib des Tresors machen können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 02265579 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 oder bei der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

