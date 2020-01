Ein Mann ist in Neustadt mit seinem Krankenfahrstuhl gegen ein Auto gefahren (Symbolfoto).

Neustadt an der Orla. Ein Mann ist in Neustadt mit seinem Krankenfahrstuhl gegen ein Auto gefahren. Als die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkte sie Alkoholgeruch bei dem Mann.

Mann fährt betrunken mit Krankenfahrstuhl durch Neustadt

Bei einem Unfall mit einem Krankenfahrstuhl in Neustadt an der Orla ist am Freitag gegen 17.15 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl gegen das Auto. Als die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Nach Abschluss der Unfallaufnahme kam der 59-Jährige zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus Pößneck.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

