In Gera kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mutmaßlich angeschossen wurde. (Symbolbild)

Mann in Gera offenbar angeschossen: 44-Jähriger erleidet Verletzungen im Gesicht

Gera. In Gera wurde ein 44-Jähriger mutmaßlich mit einer Schusswaffe im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter.

In Gera wurde am Mittwoch ein 44-Jähriger laut Polizei mit einem Diabolo (Munition für ein Luftgewehr/Luftpistole, Anm. der Redaktion) im Gesicht verletzt. Wie die Polizei informierte, habe sich der Vorfall gegen 14 Uhr im Bereich der Zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße ereignet. Zur medizinischen Versorgung des Mannes kam ein Rettungswagen zum Einsatz.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem bislang unbekannten Täter sowie zum Tathergang würden derzeit noch andauern. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen (Bezugsnummer: 0193847/2023) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365/8234-1465 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.