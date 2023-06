Mann klaut Bier in Suhl, uriniert ins Geschäft und schlägt Verkäuferin

Ein Mann in Suhl klaute und trank zunächst eine Bierdose ehe er in den Laden urinierte. (Symbolbild)

Suhl. In Suhl hat ein 45 Jahre alter Mann in ein Geschäft uriniert nachdem er ein Bier geklaut hatte. Am Ende musste die Polizei hart durchgreifen.

In Suhl ist ein 45 Jahre alter Mann gleich mehrfach durch diverse Straftaten auffällig geworden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte der Übeltäter zunächst in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" ein Bier geklaut und direkt im Verkaufsbereich getrunken. Anschließend urinierte er in eben jenes Geschäft.

Als eine Mitarbeiterin das Handeln des Mannes unterbinden wollte, schlug er diese ins Gesicht. Der 45-Jährige flüchtete danach. Ermittlungen der Polizei führten in seine Unterkunft, wo er für einen weiteren Einsatz sorgte. Zur Unterbringung weiterer Straftaten kam der Mann in Gewahrsam.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.