Mann kommt nach Streit in Polizeigewahrsam – Vandalismus am Hauptbahnhof

Gera Nach einem Streit mit einer 23-jährigen Frau musste ein Mann in Gewahrsam genommen werden. Außerdem haben Betrunkene am Hauptbahnhof randaliert. Die Meldungen der Polizei für Gera.

Schuleingangstür beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten, zwischen dem 31. März, 15 Uhr und dem 1. April, 12 Uhr, die Haupteingangstür zur Regelschule „Max Greil“ in Weida. Es entstanden rund 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 03661/62 10.

Autofahrer mit 1,13 Promille

Polizisten kontrollierten am Samstag gegen 3.15 Uhr einen 54-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,13 Promille, teilte die Polizei mit. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mann kommt in Gewahrsam

Am Samstagmorgen war ein 37-Jähriger, um 3.15 Uhr, in der Werner-Petzold-Straße mit einer 23-Jährigen in Streit geraten. Dabei soll er die Frau geschlagen haben. Als dann Personen schlichtend eingriffen, soll der Angreifer versucht haben, die anderen mit einer Bierflasche abzuhalten. Als schließlich die Polizei zum Einsatz kam, missachtete der Mann den Platzverweis der Polizei, sodass er über Nacht in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,78 Promille ergeben. Gegen den Mann wurden Anzeigen aufgenommen.

Mehrfache Sachbeschädigung

Ein 18- und ein 19-Jähriger beschädigten am Samstag, um 2.15 Uhr, auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes in Gera einen Mülleimer und ein Verkehrszeichen. Die Bundespolizei bemerkte dies und konnte die Täter stellen. Weil die beiden jungen Männer jeweils Alkoholwerte um die 2,5 Promille aufwiesen, erhielten sie Platzverweise. Der 18-Jährige war jedoch uneinsichtig, kehrte gegen 3.30 Uhr zurück und beschädigte weitere Sachen. Er wurde laut Polizeiangaben in Gewahrsam genommen.

