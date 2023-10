Der Schwerverletzte wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Fachklinikum geflogen (Symbolbild).

Mann nach Arbeitsunfall in Südthüringen schwer verletzt in Klinik geflogen

Föritztal. Ein Arbeiter ist in Südthüringen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Fachklinikum gebracht werden.

In einem Waldstück bei Jagdshof in der Gemeinde Föritztal (Landkreis Sonneberg) ist am Mittwoch ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei sollte ein ausgedienter Holzmast demontiert werden. Dabei löste sich aus noch ungeklärter Ursache ein Isolator und fiel einem darunter befindlichen Arbeiter auf den Kopf.

Der 65-jährige zog schwere Verletzungen zu und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Thüringer Fachklinikum geflogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die zuständige Regionalinspektion Südthüringen des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.