Der Mann beschädigte eine Glastür und verletzte sich dabei auch an der Hand.

Mann schlägt in Südthüringen Glastür ein und zeigt den Hitlergruß

Steinach. Ein Mann hat an einem Haus in Südthüringen randaliert und dabei auch eine Glastür eingeschlagen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, streckte er seinen rechten Arm in die Höhe.

Dienstagabend gegen 20 Uhr hat ein 34-Jähriger an einem Haus in Südthüringen randaliert. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war der Mann an der Hand verletzt, da er zuvor eine Glastür eingeschlagen hatte. Während der Polizeimaßnahmen zeigte der 34-Jährige dann den Hitlergruß und sagte sogar "Heil Hitler".

Der Mann konnte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,9 Promille "vorweisen". Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Der 34-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

