Bei einer Polizeikontrolle in Saalfeld hat ein 39-Jähriger Widerstand geleistet. (Symbolbild).

Mann schließt sich bei Polizeikontrolle in Saalfeld im Auto ein

Saalfeld Bei einer Kontrolle in Saalfeld hat ein 39-jähriger Mann Widerstand geleistet. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr haben Polizisten in der Ortslage Arnsgereuth in Saalfeld ein Auto kontrolliert.

Während der Kontrolle wurde bei der 18-jährigen Beifahrerin ein geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Weiterhin stand der 39-jährige Fahrer im Verdacht, sein Auto unter dem Einfluss von Drogen geführt zu haben. Der Mann lehnte jedoch einen Drogenvortest ab und schloss sich indes in seinem Fahrzeug ein. Er habe jegliche weitere Mitarbeit verweigert, teilte die Polizei mit.

Polizist wurde an der Hand verletzt

Unter Zwang musste der 39-Jährige schließlich aus seinem Auto geholt werden. Dabei habe er Widerstand geleistet. Ein Polizist wurde leicht an der Hand verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Der Mann kam zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Beide Personen haben sich nun in einem Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten.

