Mann schüttet aus Fenster Eimer Wasser über Drehorgelspieler

Nach Angaben der Polizei hatte der Drehorgelspieler sich am Montagnachmittag in Meiningen in der Georgstraße vor ein Wohn- und Geschäftshaus gestellt, um hier die Passanten mit seiner Musik zu unterhalten. Einem Hausbewohner war aber scheinbar so dermaßen davon genervt, dass er kurzerhand aus seinem Wohnungsfenster einen Eimer voll mit Wasser über den Drehorgelspieler schüttete.

Durch das Wasser wurde die Elektronik der Drehorgel beschädigt, weshalb der „Wasserspender“ von der hinzugerufenen Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erhielt.