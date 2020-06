Jena. Der Mann fragte das Mädchen, ob er ihr etwas schenken kann und was ihre Mutter dazu sagen würde. Danach folgte er dem Kind bis zur Haustür.

Mann spricht 8-jähriges Mädchen in Jena an und verfolgt es bis nach Hause

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann spricht 8-jähriges Mädchen in Jena an und verfolgt es bis nach Hause

Am Donnerstag letzter Woche wurde laut Polizei ein 8-jähriges Mädchen durch einen Unbekannten gegen 14.00 Uhr in der Naumburger Straße in Höhe Netto-Markt verdächtig angesprochen.

Der Mann fragte das Mädchen, ob er ihr etwas schenken kann und was ihre Mutter dazu sagen würde. Er folgte dem Kind danach noch bis kurz vor das Wohnhaus, in das das Mädchen flüchtete. Zuvor soll der Mann einen Jungen angesprochen haben.

So sah der Mann aus

- ca. 30 Jahre alt

- vermutlich Deutscher

- helle Hautfarbe, blonde, sehr kurze Haare

- „das rechte Auge hing runter“

- Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze Schuhe, schwarze kurze Hose, hatte einen Stoff-Beutel mit der Aufschrift „Kaufland“dabei

Wer kann weitere Angaben zu dem Mann machen? Wer ist der Junge, der ebenfalls angesprochen wurde?

Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen