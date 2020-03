Vor einer Diskothek in Erfurt ist Sonntagnacht ein Mann schwer verletzt worden.

Erfurt. Schwer verletzt worden ist ein 49 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag vor einer Diskothek in Erfurt. Der mutmaßliche Täter ist wieder auf freiem Fuß.

Mann vor Diskothek in Erfurt durch Schuss ins Gesicht verletzt

Wie die Polizei am Montag informiert, geriet der 49-Jährige vor Diskothek mit einem 36-Jährigen in Streit. In der aufgeheizten Situation hätte der Jüngere dann mit einer Gaspistole dem Mann ins Gesicht geschossen.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter, einem weiteren noch unbekannten Mann und dem 54 Jahre alten Begleiter des Opfers, welcher dabei leicht verletzt wurde. Laut Polizei flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter anschließend.

Eine Spezialeinheit vom Landeskriminalamt (LKA) konnte den 36-Jährigen in seiner Wohnung festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter im Anschluss der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt, da laut Staatsanwaltschaft kein Haftgrund vorlag.