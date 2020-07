Gera. Um seiner Forderung nach Zigaretten Nachdruck zu verleihen, hielt ein Mann in einer Tankstelle in Gera ein Feuerzeug hoch.

Mann will Zigaretten und droht, Tankstelle abzufackeln

Ein 51-jähriger Mann betrat am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr eine Tankstelle in der Leibnitzstraße in Gera und forderte das Verkaufspersonal auf, ihm eine Schachtel Zigaretten herauszugeben, ansonsten werde er die „Tankstelle abfackeln“.

Zur Untermauerung seiner Forderung hielt er laut Polizei ein Feuerzeug und einen mitgebrachten Becher in die Höhe.

Als die Angestellten seiner Forderung nicht nachkamen, flüchtete der Mann. Die Polizei konnte den polizeibekannten Tatverdächtigen im Umfeld der Tankstelle stellen und zunächst festnehmen.

Er wurde nach Verständigung der Staatsanwaltschaft und des sozialpsychiatrischen Dienstes wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet.

