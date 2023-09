Ein 26-jähriger Mann ist in Rudolstadt schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Mann wird in Rudolstadt bei Streit schwer verletzt - Polizei geht von versuchtem Tötungsdelikt aus

Rudolstadt. Ein 26-Jähriger ist in Rudolstadt schwer verletzt worden. Ein anderer Mann hatte ihn mit einem spitzen Gegenstand angegriffen.

Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Scheinpflugstraße in Rudolstadt ist ein Mann schwerverletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, gerieten zwei Männer in Streit und es kam zum Handgemenge. Mit einem spitzen Gegenstand verletzte der 27-Jährige seinen 26-jährigen Kontrahenten im Bereich des Kopfes sowie des Oberkörpers.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und gilt seitdem als schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde im Rahmen der Ermittlungen am Sonntagmittag festgenommen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Es wird aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zeugen, die am Samstagabend in der Scheinpflugstraße etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu wenden.

