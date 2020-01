Zella-Mehlis. Ein Familienvater ist bei einem Brand in Südthüringen verletzt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann wirft brennenden Weihnachtsbaum aus dem Fenster

Ein Familienvater hat in Zella-Mehlis einen in Brand geratenen Weihnachtsbaum aus dem Fenster geworfen und damit womöglich schlimmeren Schaden verhindert.

Der 34-Jährige kam am Donnerstag mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seine beiden drei und zehn Jahre alten Kinder sowie deren Mutter blieben unverletzt.

Warum der Baum im Wohnzimmer der Wohnung plötzlich Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben einer Polizei-Sprecherin laufen die Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Laut Polizei wurde das Wohnzimmer durch den Ruß beschädigt, die Wohnung blieb aber bewohnbar.

Weitere Blaulichtmeldungen