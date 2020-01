Hildburghausen. Ein 36-Jähriger hat in Hildburghausen Steine auf ein Nachbarhaus geworfen und dabei einen Fensterrahmen beschädigt. Er wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann wirft mit Steinen auf Wohnhaus - 36-Jähriger im Krankenhaus

Die Polizei musste Mittwochabend in die Eisfelder Straße in Hildburghausen ausrücken. Ein 36-Jähriger hatte zum wiederholten Male mit Steinen auf ein Nachbarhaus geworfen. Dabei wurde ein Fensterrahmen im Erdgeschoss des Hauses beschädigt. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Täter wurde mit zur Dienststelle genommen und später in ein Fachkrankenhaus gebracht.

In Jena ist am Mittwoch ein 27-Jähriger von einem rohen Ei getroffen worden. Er hatte zunächst vermutet, dass es ein Stein war; vor Ort fanden die Beamten jedoch braune Schalenreste. Einen Tag zuvor hatten - ebenfalls in Jena - mehrere Jugendliche ihre leeren Flaschen aus einem Fenster geworfen. Eines der Wurfgeschosse landete auf dem Dach eines Toyota. Eine Fahrradfahrerin musste sogar ausweichen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen und Deutschland: