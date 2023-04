Maskierte brachen im Herbst 2022 in einen Landgasthof bei Harztor, Ortsteil Shophienhof ein. (Symbolbild).

Maskierte brechen in Landgasthof bei Nordhausen ein: Kamera filmt Tat, Polizei zeigt Bilder

Sophienhof/Nordhausen. Nach einem Einbruch im Oktober 2022 hat die Polizei nun Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Ein Detail sticht besonders hervor.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres verübten drei unbekannte Täter einen Einbruch im Landgasthof Braunen Hirsch in Sophienhof. Nach einem richterlichen Beschluss hat die Polizei nun Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht.

Hier geht es zu den Foto.

Die Täter maskierten sich zunächst mit Sturmhauben, brachen am 13. Oktober in den Landgasthof ein, durchwühlten den Thekenbereich und entwendeten mehrere Trinkgeldkassetten, Bestellsysteme und einen Zigarettenautomaten. Letzterer wurde in unmittelbarer Nähe aufgebrochen und entleert.

Mit der Veröffentlichung der Bilder hofft die Polizei auf Hinweise zu den Tätern. Besonders auffällig ist das Kapuzenshirt mit 05er-Schriftzug auf der Brust, dem Rücken und den Schultern. Die Drei richteten einen Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.