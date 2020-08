Medizinische Geräte für mindestens 500.000 Euro gestohlen

In eine Firma in Rothenstein wurde eingebrochen. Unbekannte stahlen medizinische Geräte (Symbolfoto).

Rothenstein. Unbekannte haben medizinische Geräte aus einer Firma in Rothenstein gestohlen. Der Wert der Beute könnte sogar bei bis zu einer Million Euro liegen.

Bei einem Einbruch in Rothenstein im Saale-Holzland-Kreis sind medizinische Geräte im Wert von mindestens 500.000 Euro gestohlen worden.

Der Wert der Beute könnte sogar bei bis zu einer Million Euro liegen, das müsse noch genau ermittelt werden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Das Diebesgut, darunter Ultraschallgeräte, war zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend aus einer Firma gestohlen worden, in der es zum Weitertransport lagerte. Der Diebstahl wurde am Samstagabend gegen 18.40 Uhr gemeldet.

Krokodil in der Unstrut? – Suchaktion nach angeblicher Sichtung