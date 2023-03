Medizinischer Notfall: Feuerwehr-Einsatz im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena

Jena. Der Höhenrettungszug musste am Montag zum Jenaer Stadion ausrücken. Ein Arbeiter wurde medizinisch versorgt und aus großer Höhe gerettet.

Die Berufsfeuerwehr Jena ist am Montag zu einem Einsatz ins Ernst-Abbe-Sportfeld ausgerückt. Kurz vor 14 Uhr ging ein Notruf wegen eines medizinischen Notfalls eines Bauarbeiters ein, sagt der Sprecher der Stadtverwaltung Jena, Kristian Philler.

Der Höhenrettungszug inklusive Drehleiter machte sich auf den Weg ins Stadion, weil der Bauarbeiter sich gerade auf dem Dach des Funktionsgebäudes der künftigen Haupttribüne befand. „Er wurde per Drehleiter und einer Schleifkorbtrage auf den Boden gebracht“, sagt Philler. Er sei an den Rettungsdienst übergeben und ins Universitätsklinikum eingeliefert worden. Philler betonte, dass es sich nicht um einen Arbeitsunfall, sondern um einen medizinischen Notfall gehandelt habe.

Ein Bauarbeiter muss nach einem medizinischen Notfall aus der Höhe gerettet werden: Die Trage ist am Korb der Drehleiter befestigt. Foto: Tino Zippel

Großbaustelle: Fußballarena wächst im Ernst-Abbe-Sportfeld

Das Ernst-Abbe-Sportfeld Jena ist zurzeit eine Großbaustelle. Das Stadion wird in eine reine Fußballarena umgebaut und soll in diesem Jahr eingeweiht werden. Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Im Funktionsgebäude arbeiten verschiedene Unternehmen am Innenausbau. Auf dem südlichen Baufeld entsteht eine Tribüne, die auch den Gästeblock beherbergen wird. Zudem wird das Dach auf der Nordtribüne mit Solarzellen bestückt, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln.

Die Fußballarena soll künftig 15.000 Zuschauern einen Platz bieten und nicht nur für Fußballspiele bereitstehen. Geplant sind auch Großkonzerte und kleinere Veranstaltungen im VIP-Bereich oder den Logen.

Den Rettern der Berufsfeuerwehr sind die Gegebenheiten im Stadionareal bekannt. Der Höhenrettungszug der Feuerwehr hat auf der Stadionbaustelle bereits für Einsätze trainiert.

