In Thüringen haben am Montag insgesamt 722 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. (Archivbild)

Mehr als 2000 Menschen demonstrieren am Montag in Thüringen

Jena/Weimar. Über 2000 Teilnehmer zählte die Polizei am Montag in Thüringen bei Protesten gegen die Corona-Politik und den Ukraine-Krieg. Bei Gegenprotesten nahmen rund 100 Menschen teil.

Am vergangenen Montag gab es in Thüringen wieder mehrere Proteste gegen die Corona- Maßnahmen sowie Kundgebungen im Zusammenhang mit den kriegerischen Handlungen in der Ukraine. Die Polizei zählte bei den zuvor angemeldeten Versammlungen in den Städten Apolda, Jena, Weimar und Hermsdorf, sowie einer stationären Veranstaltung in Kahla, insgesamt 722 Teilnehmer. Weitere Proteste gab es in Gera (450 Teilnehmer), Altenburg (650), Schmölln (50) und in Zeulenroda (230).

Angemeldete Gegenproteste gab es in Jena und Weimar mit insgesamt 80 Teilnehmern. An einer Versammlung zur "Solidarität mit der Ukraine" versammelten sich in Jena auf dem Nonnenplan laut Angaben der Polizei 27 Personen. In Weimar wurden auf Seite der Corona-Kritiker demnach zwei Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit registriert.