Krölpa. Mehrere Altkleidercontainer sind am Wochenende aufgebrochen worden. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Mehrere Altkleidercontainer im Saale-Orla-Kreis aufgebrochen

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen haben Unbekannte in Krölpa in der Pößnecker Straße in der Nähe des Getränkemarktes drei Altkleidercontainer aufgebrochen und den Inhalt durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.

