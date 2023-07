Mehrere Anzeigen und drei verletzte Polizisten bei Einsatz wegen Ruhestörung

Suhl. In Südthüringen ist ein Einsatz wegen Ruhestörung eskaliert. Zwei Männer ließen sich nicht stoppen und gingen auf Polizisten los.

Wegen einer Ruhestörung rückte die Polizei am Mittwochabend in Suhl in die Alexander-Gerbig-Straße aus. Dort standen mehrere Personen laut grölend vor einem Supermarkt.

Nach Polizeiangaben kamen zwei der vier Personen dem erteilten Platzverweis nach. Die anderen suchten jedoch weiterhin Streit. Sie beschimpften und drohten den Polizisten. Mit erhobenen Fäusten seien sie auf die Einsatzkräfte zugegangen, so dass schließlich Pfefferspray eingesetzt werden musste. Doch auch dies stoppte die beiden Männer nicht und so landeten sie schließlich im Gewahrsam der Polizei.

Bilanz des Ganzen – mehrere Anzeigen und drei leicht verletzte Polizisten.

