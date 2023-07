Mehrere Brände rund um Gera: Wälder, Felder und Dachboden in Flammen

Gera. Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus und auf einem Feld sowie drei brennende Waldflächen haben die Feuerwehr in Gera und der Umgebung beschäftigt. ger

Auf einem abgeernteten Feld in Kleinaga (Stadt Gera) ist Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, rückte die Feuerwehr gegen 12.15 Uhr in die Straße der Völkerfreundschaft aus.

Auf dem Feld waren mehrere Landmaschinen im Einsatz. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand.

Drei Waldflächen in Brand

Ein Waldbrand hat die Feuerwehr Sonntagabend Am Sportplatz in Gera-Langenberg beschäftigt. Sie rückte gegen 18.30 Uhr aus.

Vor Ort konnten drei kleinere, brennende Waldflächen festgestellt werden. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt nun zur Brandentstehung.

Dachboden brennt in Harth-Pöllnitz

Feuerwehr und Polizei kamen Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in Wetzdorf, einem Ortsteil von Harth-Pöllnitz, (Landkreis Greiz) zum Einsatz. Dort entfachte auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses ein Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Anwohner wurden nicht verletzt.

Durch das Feuer entstand jedoch Sachschaden am Dachstuhl. Die KPI Gera ermittelt zur Brandursache.

