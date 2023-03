Mehrere Einbrüche im Altenburger Land

Altenburg. Die Polizei im Altenburger Land ermittelt derzeit zu mehreren Einbrüchen. Die Täter hinterließen vor allem Sachschäden.

Einbruch in Arztpraxis und Geschäfte

Zeugen informierten am heutigen Montagmorgen in Altenburg die Polizei gegen 4.20 Uhr darüber, dass Unbekannte in die Alte Ziegelei in der Käthe-Kollwitz-Straße gewaltsam eingedrungen seien. Im Gebäude brachen die Täter dann in ein Reisebüro und in eine Arztpraxis ein. Bei einem weiteren Geschäft scheiterte ihr Einbruchsversuch. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten, zu möglichem Beutegut liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Bei ihrer Tat verursachten die Einbrecher erheblichen Sachschaden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Sofern Sie relevante Beobachtungen zu den Tätern oder der Tatausführung machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Kripo (0365/ 8234-1465) zu melden.

Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Sonntag (12. März 2023) zerstörten noch unbekannte Täter in Altenburg gegen 20.20 Uhr die Glasschiebetür eines Verbrauchermarktes in der Altenburger Straße, indem sie einen Gullideckel dagegen warfen. Anschließend betraten sie den Markt und bedienten sich am Zigarettenfach. Anschließend flüchteten die Täter laut Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung mit einem Fährtenhund konnten die Unbekannten nicht ausfindig gemacht werden. Bei dem Einbruch entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/471-0 zu melden.

Einbrecher durch Bewohner gestört

Am Samstagmorgen (11.März 2023) bemerkte gegen 3.55 Uhr ein Bewohner in der Neugasse in Altenburg Geräusche auf seinem Grundstück. Als er seinen Flur betrat, störte er einen Einbrecher, welcher hier gerade versuchte, die Hintertür des Hauses aufzuhebeln. Der Täter ergriff sofort die Flucht. Mehrere Polizisten suchten anschließend vergeblich nach dem Einbrecher. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) führt die weiteren Ermittlungen durch und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Einbruch scheiterte

Einbrecher versuchten in der Zeit vom 7. bis 10. März 2023 in Bornshain in ein Haus einzudringen. Dabei versuchten sie, ein Hoftor und eine Eingangstür aufzuhebeln. Laut Angaben der Polizei hielten Tor und Tür den Gewalteinwirkungen stand. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 entgegengenommen.

