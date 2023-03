Mehrere Einbrüche in Gera – Unbekannte richten hohen Sachschaden an Fahrkartenautomaten an

Gera Die Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Gera. Außerdem haben sich Unbekannte an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen gemacht. Die Meldungen im Überblick.

Werkzeug bei Einbruch gestohlen

Ein Zeuge hat am Montag einen Einbruch in ein leerstehendes Caritasgebäude in der Karl-Matthes-Straße gemeldet. Laut Angaben der Polizei sind Unbekannte zwischen dem 10.03.2023 und dem 13.03.2023 gewaltsam in das Gebäude eingebrochen. Von einer in dem Haus tätigen Baufirma wurde diverses Werkzeug gestohlen. Die Kripo ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.

Einbruch in Küchenstudio

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Einbrecher zwischen dem 10.03.2023 (gegen 14.40 Uhr) und dem 11.03.2023 (10.30 Uhr) Zugang zu einem Verkaufsraum in der Lutherstraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und brachen eine Bürotür auf. Die Täter flüchteten abschließend mit Bargeld. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 entgegengenommen.

Fahrkartenautomaten stark beschädigt

In der Alexander-Wolfgang-Straße in Gera haben Unbekannte versucht, einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie dabei einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Ohne Beute mussten die Täter schließlich flüchten. Der Tatzeitraum kann nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag (10.03.23) und Montag (13.03.23) eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei in Gera (0365/ 8234-1465) bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in Kiosk

Im Fokus von Einbrechern stand zwischen dem 11.03.2023 (gegen 17 Uhr) und dem 13.03.2023 (gegen 7.30) ein Kiosk in der Industriestraße. Die Täter haben laut Polizei eine Palette, die als Rückwand diente, abgerissen und sind so in den Kiosk gelangt. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und stahlen Lebensmittel und Bargeld. Das Ermittlungsverfahren wird von der Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) geführt.

