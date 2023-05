Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Gebäudebrand in Rudolstadt

In Rudolstadt kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Gebäudebrand. (Symbolbild)

Rudolstadt Ein Feuer in einem Gebäudekomplex in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht.

Beim Brand eines Gebäudes in der Rudolstädter Freiligrathstraße ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren in der Nacht zu Freitag mehrere Teile des Komplexes in der Nähe eines Szene-Lokals in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Bewohner eines angrenzendes Hauses mussten aufgrund der Brandentwicklung ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten dauerten am frühen Samstagmorgen noch an.

