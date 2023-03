Mehrere Ladendiebe im Alter von 8 bis 34 Jahren in Altenburg erwischt

Altenburg. Mehrere Ladendiebe sind in einem Altenburger Verbrauchermarkt auf frischer Tat ertappt worden. Darauf hatten es die Frauen abgesehen.

Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, haben drei weibliche Personen - im Alter von 8, 14 und 34 Jahren - in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee Kosmetik im Wert von über 100 Euro gestohlen. Anschließend wollten sie aus dem Laden flüchten, wurden jedoch von einem Mitarbeiter aufgehalten. Das Beutegut konnte bei den Frauen gefunden werden.

Nun erwartet die drei ein Ermittlungsverfahren.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.