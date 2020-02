Die Fäuste flogen zwischen mehreren Personen am Freitagabend in Artern und Bad Frankenhausen.

Mehrere Personen in Schlägereien verwickelt – Polizei sucht einen Mann

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, gerieten am Freitagabend in Artern und Bad Frankenhausen jeweils mehrere Personen aneinander. In Artern waren es drei Personen, die mit Fäusten aufeinander losgingen. Zwei der bei der Schlägerei beteiligten Männern mussten anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Wut in den Bäuchen der Beteiligten schien dennoch nicht verflogen. Nur wenige Stunden später trafen alle drei Männer wieder aufeinander, als sie bei der Polizei Anzeige erstatten wollten. Die Männer gerieten wieder heftig aneinander und erneut kam es zu Faustschlägen. Die auf der Wache anwesenden Polizisten mussten zwischen die Männer gehen und den Kampf schlichten. Im Anschluss fertigte die Polizei mehrere Anzeigen an.

In Bad Frankenhausen gerieten ebenfalls am Freitagabend mehrere Personen aneinander. Auch hier flogen die Fäuste und hinterher hatte eine Person leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun einen Passanten, welcher den Faustkampf mitbekommen hatte und schlichten wollte. Derjenige wird von der Polizei gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.