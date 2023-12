Mehrere Streifenwagen im Einsatz und eine Festnahme: Geburtstagsparty von Jugendlichen im Ilm-Kreis eskaliert

Kirchheim. Mehrere Verletzte, ein Großeinsatz der Polizei und eine Festnahme. Im Ilm-Kreis ist eine Geburtstagsfeier von Jugendlichen völlig aus dem Ruder gelaufen.

In Kirchheim im Ilm-Kreis ist in der Nacht zum Samstag eine Geburtstagsparty von Jugendlichen völlig eskaliert. Wie die Polizei informierte, seien zu der Feier circa 80 bis 100 Gäste erschienen. Kurz nach Mitternacht kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 14-Jähriger der Veranstaltung verwiesen wurde, begleitete ein 18-Jähriger ihn aus dem Gebäude. Dabei schlug der 14-jährige den 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Einen zu Hilfe kommenden 18-Jährigen schubste der 14-Jährige weg. Etwas später verfolgte der 14-Jährige zusammen mit drei anderen Tätern die beiden 18-Jährigen auf die Toilette und verursachten dort Sachschaden.

In den frühen Morgenstunden kam es erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen. Mehrere Personen schlugen gemeinsam auf einen 18-Jährigen ein, in der Folge eskalierte die Situation und es kam zu weiteren Auseinandersetzungen mit leicht verletzten Personen. Mehrere Streifenwagen wurden zur Aufklärung des Sachverhalts, Fahndungsmaßnahmen und Auflösung der Veranstaltung eingesetzt. Ein 21-Jähriger wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, ein 14-Jähriger seinen Eltern übergeben. Die genauen Tathandlungen seien jetzt Bestandteil laufender Ermittlungen.

