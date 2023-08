Mehrere Tausend Euro Schaden: 58-Jähriger legt Brand an Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen

Mühlhausen. In Mühlhausen hat ein 58-Jähriger einen Brand an der Divi-Blasii-Kirche gelegt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Am Donnerstagabend legte ein Mann mit Brandbeschleuniger ein Feuer an der Divi-Blasii-Kirche am Untermarkt in Mühlhausen. Wie die Polizei informierte, hätten Zeugen das Vorgehen beobachtet und die Polizei informiert.

Der 58-jährige Täter konnte wenig später gestellt und vorläufig festgenommen werden. An dem Kirchengebäude sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Feuerwehr musste zudem prüfen, ob die brennbare Flüssigkeit in das Erdreich eingedrungen war.

Gegenwärtig laufen Maßnahmen in Absprache mit der Polizei und Staatsanwaltschaft, die über die weitere Verfahrensweise mit dem Täter entscheiden. Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar.

