Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln in Weimar

Im Rahmen hielten sich nach Angaben der Stadtverwaltung die Verstöße gegen Veranstaltungsverbote und Kontaktsperren. Einschreiten musste der Städtische Ordnungsdienst bei einer Grillparty in einem Hinterhof an der Asbachstraße. Eine Gruppe von neun Personen am Obelisk wurde ebenfalls belehrt. Jugendlichen am Aldi in Weimar-Nord, die zu einer Fahrradtour aufbrechen wollten, wurden ebenso belehrt, wie ein 17-Jähriger unter ihnen, der rauchte.

[fio Qfstpofo usbg efs Pseovohtejfotu jo fjofn Gsfj{fjuvoufsofinfo bo efs Nbsdfm.Qbvm.Tusbàf bo; Tjf tqjfmufo voe usbolfo bo fjofn Ujtdi/ Bdiu wpo jiofo gmýdiufufo/ Efs Joibcfs cftuåujhuf bcfs- ebtt ft tfjof Njubscfjufs tfjfo/ Fs xvsef cfmfisu voe tfjof Ebufo bvghfopnnfo/ =cs 0?