Gera. Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Gera sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Mehrfamilienhaus evakuiert: Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Gera – Zeugen gesucht

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Böttcherweg sind in Gera in der Nacht zum Sonntag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei informierten Zeugen kurz vor 2 Uhr die Rettungsleitstelle über das im Keller des Gebäudes.

Vor Ort wurde unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen. Gleichzeitig seien 17 Bewohner aus den beiden miteinander verbundenen Wohnhäusern evakuiert und versorgt worden. Zwei Männer im Alter von 40 und 87 Jahren erlitten zudem eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand, der in zwei Kellerboxen ausgebrochen war, unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden, zu dessen genauer Höhe die Polizei jedoch noch keine Angaben machen konnte.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

