Mehrstündiger Rettungseinsatz in Jena nach Unfall auf Downhillstrecke – Höhenrettung und Hubschrauber im Einsatz

Jena. Ein Unfall auf der Downhillstrecke in Jena hat für einen mehrstündigen Rettungseinsatz gesorgt. Aufgrund des unwegsamen Geländes mussten die Höhenrettung und ein Hubschrauber unterstützen.

Knapp zweieinhalb Stunden dauerte ein Rettungseinsatz unter Einbindung des Polizeihubschraubers Dienstagnachmittag in Jena an. Nach Polizeiangaben hatte ein 17-jähriger Radfahrer kurz vor 17 Uhr den Notruf gewählt nachdem er auf der Downhillstrecke in einem Waldstück oberhalb des Erlkönigs gestürzt war.

Bei dem Sturz hatte er sich derart schwer verletzt, dass er medizinische Hilfe benötigte. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste zudem die Höhenrettung alarmiert werden. Diese wurde durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Gegen 19.30 Uhr konnte der junge Mann aus seiner misslichen Lage gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

