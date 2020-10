Merkwürdiger Garagen-Einbruch in Apolda

Mit einem Einbruch der etwas anderen Art musste sich die Polizei in Apolda beschäftigen. Wie die Polizei am Montag informierte, sei zwischen dem 13. September und 4. Oktober in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Warschauer Straße eingebrochen worden.

Statt etwas zu entwenden, hätten bisher Unbekannte einen schrottreifen Opel, ein Simson-Moped und ein Quad in der Garage abgestellt. Da sie zuvor das Türschloss zerstört hatten um in die Garage zu gelangen, sicherten die Täter das Garagentor mit einem neuen Vorhängeschloss.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Diebstahl sowie Hausfriedensbruch.