Messer sollten geschärft werden - Rentner in Sonneberg um mehrere tausend Euro betrogen

Freitagnachmittag ist ein Rentner aus Sonneberg auf einen Trickdiebstahl hereingefallen.

Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter gegen 16.30 Uhr bei ihm geklingelt und angeboten, für über 200 Euro die Scheren und Messer des 92-Jährigen zu schärfen. Dieser willigte ein, woraufhin der Mann mit den Gegenständen angeblich zu seinem Auto ging, um die Arbeiten vorzunehmen. Währenddessen legte der Rentner das Geld bereit. Anschließend wies der Messerschärfer den Senior an, die Scheren in Wasser zu legen. Vermutlich griff der Unbekannte in diesem unbeobachteten Moment im Wohnzimmer nach einem Bargeldumschlag und verschwand mit mehreren tausend Euro.

Der Mann ist vermutlich Deutscher, 30 bis 40 Jahre alt, von stämmiger Natur und etwa 1,80 Meter groß. Er war mit einem blauen Arbeitsanzug bekleidet.

Immer wieder versuchen Trickbetrüger, mit fiesen Maschen an das Geld älterer Leute zu gelangen. Anfang März hatte ein 74-Jähriger aus Erfurt Betrügerinnen sein Erspartes überlassen. Die Frauen hatten ihn am Telefon unter Druck gesetzt, er sprach sogar mit einer vermeintlichen Psychologin.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: