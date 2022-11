Mit 3 Promille unterwegs: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes Die Polizei hat am Sonntag einen 56-Jährigen gestoppt. Mit reichlich Alkohol im Blut war er in Zeulenroda-Triebes mit einem E-Scooter unterwegs.

Am Sonntag gegen 14.15 Uhr haben Polizisten in der Greizer Straße in Zeulenroda-Triebes einen 56-jährigen Fahrer eines E-Scooters kontrolliert.

Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test habe einen Wert von 3,01 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

