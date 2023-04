Mit gestohlener Geldkarte: Unbekannter hebt hohen Betrag in Leinefelde ab – Polizei sucht mit Foto

Leinefelde. Mit dem Foto einer Automaten-Überwachungskamera sucht die Polizei einen Geldkartendieb. Ein Detail an dem mutmaßlichen Täter war sogar dem Bestohlenen aufgefallen.

Die Polizei Nordhausen sucht einen bisher unbekannten Mann, der im Sommer des vergangenen Jahres mit geklauten Geldkarten in Leinefelde einen vierstelligen Betrag abhob. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, nutzte der Gesuchte die Karten am 21. Juli 2022 um 13.30 Uhr in der Kreissparkasse Eichsfeld in der Franz-Weinrich-Straße.

Zuvor habe der Mann im Aldi Markt in der Birkunger Straße die Geldbörse eines 74 Jahre alten Mannes entwendet. Auffällig sei schon da seine Kleidung gewesen. Der mutmaßliche Täter trug ein grünes, kariertes Hemd und ein Basecap. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Hier zeigt die Polizei das Foto des Geldkarten-Diebes aus Leinefelde.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.