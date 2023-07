Mit Gürtel gefesselt: Unbekannter Zeuge stoppt Ladendieb in Südthüringen

Zella-Mehlis. Ein unbekannter Zeuge hat in einem Lebensmittelmarkt einen Dieb aufgehalten. Dabei kam auch sein Gürtel zum Einsatz.

Ein unbeteiligter Zeuge hat in Zella-Mehlis einen Ladendieb aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete er, wie ein 44-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt im Sommarauweg mehrere Waren in seinen Rucksack steckte. An der Kasse legte er jedoch nur eine Kleinigkeit auf das Band und sagte zur Kassiererin, dass er kein Geld habe.

Die Angestellte behielt daraufhin die Ware ein und der 44-Jährige wollte gehen ohne die Waren in seinem Rucksack zu bezahlen. Daran hinderte ihn aber der unbekannte Zeuge.

Die Mitarbeiterin forderte den Dieb auf, seinen Rücksack zu leeren. Der 44-Jährige versuchte zu flüchten, aber der Zeuge hielt ihn erneut auf. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der unbekannte Helfer geschlagen wurde. Der Streit eskalierte und dem Kunden gelang es, den Ladendieb mit einem Gürtel zu fesseln.

Als die Polizei eintraf, war der Helfer verschwunden. Der 44-jährige Dieb erhielt eine Anzeige.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.