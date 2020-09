Mit über 120 km/h durch Rudolstadt gerast

Mitte dieser Woche wurde in Rudolstadt in der Herbert-Stauch-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch die Polizei durchgeführt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, seien bei erlaubten 70 km/h über 4700 Fahrzeuge in sechs Stunden gemessen worden, wovon 123 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden.

15 Verkehrsteilnehmer müssten mit einem Bußgeld rechnen- zwei von ihnen drohe sogar ein Fahrverbot. Die übrigen Fahrzeugführer kämen mit einem Verwarngeld davon. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW habe 128 km/h betragen.