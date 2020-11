Mitarbeiterin hält flüchtigen Ladendieb auf

Ein 18-Jähriger packte sich am Dienstagnachmittag beim Drogeriebesuch in einem Einkaufscenter in der Industriestraße in Zella-Mehlis die Taschen voll – allerdings ohne zu zahlen, das teilte die Polizei mit. Als ihn eine Angestellte des Marktes mit dem Diebesgut aufhalten will, wehrt sich der Täter.

Die Suhler Polizeibeamten nahmen den Ladendieb fest und übergaben das Diebesgut, im Wert von 80 Euro, an die Mitarbeiterin der Drogerie zurück. Gegen den 18-Jährigen läuft nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

