Mögliches illegales Autorennen: Polizeieinsatz bei Breitungen

Breitungen. Es soll sich um bis zu 30 Autos gehandelt haben.

Auf einem Parkplatz der Bundesstraße 19 in der Nähe von Breitungen in Schmalkalden-Meiningen versammelten sich am Samstagabend kurz vor 22 Uhr etliche Autofahrer mit laut Polizei teilweise bautechnisch veränderten PKW.

Es soll sich Mitteilungen zufolge anfänglich um ca. 20 bis 30 Fahrzeuge gehandelt haben. Die Polizei ging aufgrund mehrerer Schilderungen von illegalen Straßenrennen aus. Dafür sprach der Aufenthalt mehrerer Beteiligter an den Leitplanken der Bundesstraße.

Die Polizei reagierte mit einer gezielten Kontrolle des Parkplatzes. Bei Eintreffen konnten noch einige Beteiligte identifiziert werden. Sie erhielten einen Platzverweis und eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, da es an konkreten Hinweisen auf ein Autorennen mangelte.

Die Polizei will laut Mitteilung auch künftig präventiv etwaige Ansammlungen und Veranstaltungen "entschlossen unterbinden" und setzt auf Mitteilungen aus der Bevölkerung.

