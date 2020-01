Monatelange Ermittlungen vor Razzia in Mühlhausen

Hinter den Ermittlern der Nordhäuser Kripo liegen umfangreiche Arbeiten. Seit Juli hatten sie Hinweise darauf, dass in Mühlhausen mutmaßlich eine Drogenbande aktiv ist. Seit Oktober haben sie die Ermittlungen intensiviert – um dann am Dienstagabend zuzuschlagen.

Ermittelt wird gegen vier Personen. Einen 41-jährigen Mann, der Haupttäter sein soll, und seine Frau (35) sowie einen 27-jährigen und einen 40-jährigen Bekannten des Paares. Gegen den vermeintlichen Haupttäter sowie den 27-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Haftanträge gestellt. Die Haftbefehle wurden am Mittwochnachmittag vom Amtsgericht Mühlhausen bestätigt. Damit bleiben die beiden Männer vorerst in Untersuchungshaft.

Die 35-Jährige indes, die am Dienstagabend vorläufig festgenommen wurde, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Alle Tatverdächtigen, denen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird, stammen aus Mühlhausen oder der Umgebung und sind deutsche Staatsbürger und sind der Polizei bereits wegen mehrere Straftaten hinreichend bekannt. Durchsucht wurden sowohl zwei Wohnungen als auch eine Halle in einem Industriegebiet in der Stadt.

Eine Polizeisprecherin bestätigt auf Anfrage, dass neben Bargeld im vierstelligen Eurobereich auch eine große Menge Drogen sichergestellt wurden. Details zu den Asservaten nennt sie allerdings mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht.

Nach Informationen dieser Zeitung sollen unter anderem hunderte Tabletten gefunden worden sein. Auch Crystal Meth und Marihuana könnten – die abschließende Untersuchung der Substanzen stand am Mittwochnachmittag noch aus – unter den sichergestellten Drogen sein. Zwar bewegt sich die sichergestellte Menge nicht im Kilogrammbereich, bestätigt wird von der Polizei aber, dass die Menge „für den Eigenbedarf“ zu groß ist.

Hinweise, wonach von Mühlhausen aus auch Verbindungen ins Erfurter Drogenmilieu bestehen, bestätigten sich in dem Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren bisher nicht. Eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Erfurt sagte auf Anfrage, dass kein separates Ermittlungsverfahren in Erfurt geführt werde.