Moped und Auto prallen aufeinander - 17-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Moped und einem Auto in Sonneberg hat sich ein 17-Jähriger schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Köppelsdorf. Ein 17-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sonneberg schwer verletzt worden. Er war beim Abbiegen mit einem Toyota zusammengestoßen.

Ein 17-Jähriger ist in Köppelsdorf (Landkreis Sonneberg) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Moped des Jungen sei Montagnachmittag in der Neuhäuser Straße auf Höhe der Einfahrt zum Norma-Parkplatz beim Abbiegen mit dem Toyota eines 68-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 17-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt.

Nach erster medizinischer Versorgung sei der Junge mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

